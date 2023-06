Italie : 242 migrants secourus au large de l'île de Lampedusa

242 migrants ont été secours dans la nuit de samedi à dimanche par les garde-côtes italiens autour de l'île de Lampedusa.



Issus d'Afrique subsaharienne, du Bangladesh, d'Egypte, ou encore de Syrie, certains sont partis de Libye, d'autres de Tunisie ; les autorités italiennes ont fait état de cinq navires.



Ils ont été conduits au centre d'accueil de Contrada Imbriacola, géré par la Croix-Rouge italienne, et ont embarqué vers d'autres régions d'Italie.



Depuis le début de l'année, plus de 55 000 personnes ont débarqué illégalement en Italie, dont plus de 7 000 en provenance de Côte d'Ivoire et d'Égypte, plus de 6 000 de Guinée et plus de 5 000 du Pakistan et du Bangladesh.



Certains n'ont pas la chance d'arriver à bon port, ce fut le cas de migrants dont le navire a chaviré dans la nuit de mardi à mercredi au large des côtes grecques, faisant au moins 78 victimes et des centaines de disparus.