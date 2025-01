Italie-Iran : le garde des Sceaux demande la révocation de l'arrestation de Mohammad Abedini

Le ministre italien de la Justice, Carlo Nordio, a déposé auprès de la cour d'appel de Milan "une demande de révocation de l'arrestation du citoyen iranien Abedini Najafabadi Mohammad", arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt américain à l'aéroport de Malpensa en décembre dernier. C'est ce qu'annonce une note officielle du ministère qui vient d'être publiée.



Le 15 janvier prochain, la Cour d'appel devait se prononcer sur l'extradition d'Abedini, mais selon la loi, le garde des Sceaux a le pouvoir de rejeter la demande et de libérer l'ingénieur.



"Selon l'article 2 du traité d'extradition entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement de la République italienne, seules les infractions punissables par les lois des deux parties contractantes peuvent donner lieu à l'extradition, une condition qui, en l'état actuel des choses, ne peut être considérée comme existante", peut-on lire dans la note publiée par le ministère.



Il est ajouté que "l'accusation portée contre M. Abedini, à savoir l'association de malfaiteurs en vue de violer l'Ieepa (International emergency economic powers act - loi fédérale américaine), ne correspond pas aux cas prévus et sanctionnés par le système pénal italien".





Il ressort de la note que les accusations de soutien à des activités terroristes sont également exclues. En ce qui concerne les deuxième et troisième chefs d'accusations, respectivement "conspiration en vue de fournir un soutien matériel à une organisation terroriste entraînant la mort" et "fourniture et tentative de fourniture d'un soutien matériel à une organisation terroriste étrangère entraînant la mort", aucun élément n'a jusqu'à présent été fourni pour étayer les accusations, car "seule la réalisation, par l'intermédiaire de sociétés qui lui sont liées, de la production et du commerce avec son pays d'instruments technologiques ayant des applications militaires potentielles, mais non exclusives, est apparue avec certitude", poursuit la note.

La décision intervient quatre jours après la libération de Cecilia Sala



L'ingénieur iranien Abedini a été arrêté le 16 décembre par les autorités italiennes à l'aéroport de Milan Malpensa sur la base d'un mandat américain. Le ministère américain de la Justice l'accuse, ainsi qu'un autre citoyen iranien, d'avoir fourni au régime des mollahs, en contournant les embargos, la technologie des drones utilisée dans l'attaque de janvier 2024 contre un avant-poste américain en Jordanie, qui a coûté la vie à trois soldats américains.



Trois jours plus tard, la journaliste italienne Cecilia Sala, collaboratrice du quotidien Il Foglio et de Chora Media, est arrêtée à Téhéran pour "violation des lois de la République islamique". Après 21 jours d'emprisonnement à la prison d'Evin, Cecilia Sala a été libérée et a regagné l'Italie le mercredi 8 janvier. Plus tôt, la Première ministre Meloni s'était rendu à Mar-a-Lago, en Floride, pour rencontrer Donald Trump et discuter avec lui de l'affaire Sala et de l'arrestation d'Abedini.



Le gouvernement italien n'a jamais confirmé l'existence d'un accord prévoyant la libération de Sala en échange de celle d'Abedini.



Le parquet de Milan a maintenu son avis négatif sur la demande d'assignation à résidence formulée par la défense. L'ingénieur iranien restera donc en prison, à Milan-Opera, au moins jusqu'au 15 janvier, date de l'audience.