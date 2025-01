Italie: Un Sénégalais de 28 ans interpelé pour trafic de drogue

D’après le récit de « Les Échos », ils «ont aperçu un Italien acheter une dose de crack au trafiquant présumé qui est un Sénégalais. Les agents du Groupe opérationnel contre les stupéfiants (Gocs), auteurs de l’arrestation, ont débuté leur intervention vers 15h 30.



Aprés avoir été suivi et arrêté à la Piazza Acquaverde, le consommateur a été retrouvé en possession de la dose qu’il venait d’acheter. Sur ce, les policiers ont arrêté le présumé vendeur et l’ont emmené aux bureaux de la Piazza Ortiz». Le journal rapporte qu’une fouille a permis aux agents du Gocs de saisir sur le jeune homme, «une somme d’argent issue du trafic de drogue» et «une carte d’identité espagnole qui s’est avérée falsifiée».