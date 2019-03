Italie : Un Sénégalais met le feu à un bus remplis d’enfants

Milan, 20 mars – Panique générale dans un bus entre Peschiera et San Donato, dans la région de Milan, sur la route nationale 415. Un bus de transport d’enfants a été brûlé.Avant midi ce mercredi, vers 11 h 50, Ousseynou Sy, un Sénégalais de 47 ans, s’est soudainement levé de son siège, a fait descendre les 51 jeunes élèves à bord et a versé de l’essence sur le bus.Les forces de l’ordre de de San Donato Milanese ont arrêté l’immigrant sur Sp44 Paullese, via della Liberazione, rapporte .ilprimatonazionale.it visité mercredi à senego.En incendiant le véhicule de transport en commun, l’émigré aurait scandé qu’il voulait « venger les morts en mer Méditerranée ».Sur place, les secours se sont organisés… Des véhicules des pompiers et un hélicoptère ont fait le job.