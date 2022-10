Italie : la Première ministre Giorgia Meloni obtient la confiance des députés

Giorgia Meloni a le champ libre pour gouverner en Italie. Sans surprise, la cheffe du parti post-fasciste Fratelli d'Italia a obtenu la confiance de la chambre des députés ce mardi à Rome.



Meloni prend ses distances avec le fascisme

Première femme à diriger le pays, elle prend la tête de la coalition la plus à droite depuis 1945. Mais à la tribune, celle qui admira Mussolini durant sa jeunesse, a tenu à faire taire les soupçons :



"Contrairement à ce qui a été dit, je n'ai jamais eu de sympathie ou de proximité pour des régimes anti-démocratiques. Pour aucun régime, fascisme compris."



Social : le retour aux traditions

Sur le plan économique, Giorgia Meloni entend relancer la croissance en allégeant la fiscalité des ménages et des entreprises. Et sur le plan social, priorité aux traditions :



"Nous avons besoin d'un plan massif, économique mais aussi culturel, pour redécouvrir la beauté de la parentalité et remettre la famille au centre de la société."





L'Italie au cœur de l'UE et de l'Otan

En matière de politique étrangère, Giorgia Meloni assure que l'Italie fait pleinement partie de l'Europe et de l'Alliance atlantique tout en condamnant l'agression russe de l'Ukraine :



_"L'Italie restera un partenaire fiable au sein de l'Otan en commençant par soutenir le courageux peuple ukrainien qui lutte contre l'invasion russe. Non seulement parce que nous ne pouvons pas accepter une guerre d'agression et la violation de l'intégrité territoriale d'une nation souveraine, mais aussi parce que c'est la meilleure façon de défendre notre intérêt national."



Après le vote de confiance des députés, Giorgia Meloni affrontera ce mercredi celui du Sénat, où elle dispose également d'une confortable majorité grâce à ses alliés de la "Ligue" de Matteo Salvini et du parti "Forza Italia" de Silvio Berlusconi.