Ivre comme un polonais, Seydou Nourou Tall perturbe le quartier et échappe à un lynchage- Amar Khary Diop l’aide, le soûlard l’agresse avec une lame, il se défend avec un tesson et écope 3 mois ferme

Amar Khary Diop a été jugé au tribunal des flagrants délits de Dakar pour coups et blessures volontaires avec une Itt de 30 jours. Intervenant dans une banale dispute entre colocataires, il avait poignardé Seydou Nourou Tall. C’était dans la soirée du 15 juin 2020 dernier aux Parcelles Assainies. Cette nuit-là, Seydou. N. Tall, présenté comme un ivrogne, revenait du Bar. Soul comme un polonais, il a créé un boucan dans l'immeuble. Ce qui a perturbé la quiétude des occupants. Lesquels l'ont violenté. Sous l'emprise de l'alcool, Seydou s'en est pris à Amar. K. Diop qui a voulu le sauver d'un lynchage. Il lui a donné un violent coup de tête. Noir de colère, Amar s'est acharné sur lui, en le violentant. Se débattant, Seydou a brandi une lame avec laquelle il a blessé Amar sur le bras. Celui-ci s'est retiré dans son domicile d’où il est revenu, armé d'un tesson de verre, pour en découdre avec son antagoniste. Revenant à la charge, Amar a asséné des coups à Seydou en le blessant à la poitrine et aux bras. C'est sur ces entrefaites qu'il a été arrêté pour coups et blessures volontaires. L'affaire, évoquée hier lundi, Amar a écopé de 3 mois de prison ferme.



«Seydou est un ivrogne qui perturbe la quiétude des notables du quartier.»



A la barre, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés, disant que la partie civile est un ivrogne qui sème la terreur dans le quartier. 33 ans, marié, père d'un enfant et soudeur métallique de profession, Amar Khady Diop revient sur les faits : «Seydou est un ivrogne qui perturbe la quiétude des notables du quartier. En cette période de couvre-feu, il est tout le temps dans la rue. Ce jour-là, il était ivre. Et il a crée un boucan dans leur immeuble. Ses colocataires l’ont violenté. J'ai voulu intervenir en sa faveur pour le sauver du lynchage. Mais, il s’en ai pris à moi. Et il m'a blessé. Pour me venger, j'ai pris un tesson de verre. Avec lequel je l’ai poignardé», explique le prévenu. Les débats d’audience ont permis de savoir que le plaignant, qui n'a pas comparu a eu de graves blessures au niveau de la poitrine et aux bras. Le parquet a requis l'application la loi pénale. Le tribunal a donné l'opportunité au prévenu de prononcer son dernier mot pour sa défense. Amar Khary Diop a sollicité la clémence du juge. Au terme du procès, le prévenu a pris 3 mois ferme.