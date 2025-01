Ivre, il ouvre les cellules d’une prison: 13 détenus dans la nature en Zambie

Trois criminels présumés détenus dans une prison zambienne sont en liberté depuis l’ouverture de leur cellule le jour de la Saint-Sylvestre par un policier ivre qui leur avait assuré qu’ils étaient libres de partir, a annoncé vendredi la police.



Le policier, « en état d’ébriété, s’est emparé par la force des clés » d’un collègue et « a déverrouillé les portes des cellules d’hommes et de femmes en leur donnant l’ordre de partir, affirmant qu’ ils étaient libres de sortir pour la nouvelle année », selon un communiqué de la police.



Sur les quinze détenus concernés, 13 d’entre eux se sont précipités hors de leur cellule au matin du 31 décembre.



« Les suspects restent des fugitifs », a déclaré vendredi à l’AFP un porte-parole de la police, Rae Hamoonga.



Parmi eux figurent « des suspects poursuivis pour des crimes graves » et « le fait de les avoir relâchés pourrait poser un risque significatif pour la sécurité publique », a-t-il ajouté.



Le détective a quant à lui été arrêté peu après son initiative.

























































































AFP