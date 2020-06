JEAN PAUL DIAS : « MACKY VA TENTER DE BRIGUER UN 3E MANDAT EN 2024 »

Le leader du BCG remet au goût du jour le débat sur le troisième mandat du président de la République. Jean Paul Dias tranche dans le vif et affirme que Macky Sall aspire à un 3e mandat. « Macky Sall va tenter de briguer un troisième mandat en 2024. Il en a l’intention et il le tentera. Il l’essayera. Il n’aura pas de difficulté au niveau du Conseil constitutionnel », déclare Dias, sur Rfm.



Il a, dans le même sillage annoncé que son parti ira aux prochaines élections locales sans l’Alliance pour la république. « Nous ne sommes même plus invités aux réunions ni rien du tout. Nous avons déjà pris une décision. On a retenu le principe d’aller aux prochaines locales avec d’autres mais pas avec l’APR ».



Jean Paul Dias s’est également prononcé sur le bradage du littoral. Il se range derrière son fils et lui apporte son soutien. Car, à son avis, le maire de Mermoz Sacré-Cœur mène un combat contre les prédateurs fonciers. Concernant l’affaire Lamine Diack, il dénonce la passivité de l’Etat du Sénégal. « C’est inacceptable et c’est injuste de la part du gouvernement qui ne l’a pas soutenu. Si le gouvernement avait tapé sur la table, les gens allaient reculer. Cette histoire de justice universelle est de la fumisterie. Il faut que le Sénégal soit ferme au plan international », dit-il.



Invité de l’émission Jury du dimanche, le ministre de la Justice, Me Malick Sall a déclaré que l’Etat du Sénégal soutient Lamine Diack dans ce procès.

























































