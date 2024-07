JEUX OLYMPIQUES PARIS 2024 | OUMY DIOP TERMINE À LA 4ÈME PLACE AU 100 MÈTRES PAPILLON

La nageuse sénégalaise Oumy Diop a réalisé une performance impressionnante en terminant à la 4ème place lors de l’épreuve du 100 mètres papillon aux Jeux Olympiques de Paris 2024, ce samedi.



À seulement 20 ans, Oumy Diop, championne d’Afrique du 100 mètres papillon, a montré sa détermination et son talent dans les bassins de la Défense Arena.



La course a été intense, et Oumy Diop a su tenir tête à ses concurrentes. Bien que n’ayant pas décroché une médaille, sa performance de terminer à la 4ème place parmi les meilleures nageuses du monde est une réalisation notable pour elle et pour le Sénégal.



























































































Rts