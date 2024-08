JO 2024-Basket: les Françaises passent près de l'exploit face aux Américaines et prennent l'argent

Quel combat ces deux équipes ont livré sur le parquet parisien. Habituées à rouler sur leurs adversaires aux Jeux, les Américaines ont eu, face à elles cette fois, une équipe bien plus solide et coriace en finale des JO 2024.



Devant des tribunes remplies avec de nombreuses personnalités diverses – entre autres LeBron James, Teddy Riner, Emmanuel Macron, Megan Rapinoe, Scottie Pippen, Vanessa Bryant... –, les Françaises sont mal entrées dans leur finale. Il y a eu beaucoup de maladresse dans leurs tentatives, alors que les Américaines se montraient plus précises et plus agressives au rebond. À la fin du premiers quart-temps, la Team USA menait 15-9. Grâce à Gabby Williams, les Bleues étaient encore au contact.



Les joueuses dirigées par le sélectionneur Jean-Aimé Toupane ont hissé leur niveau dans le deuxième quart-temps. Avec plus de précision dans les shoots, la physionomie n'est forcément plus la même. Une tentative longue distance de Marine Fauthoux, depuis le milieu de terrain et au buzzer des 24 secondes, a fait mouche et enflammé Bercy. C'est ainsi qu'à la pause, les deux équipes se retrouvaient à égalité, 25-25.



La France battue d'un rien

Le début du troisième quart-temps a été exceptionnel de la part des Françaises. Peut-être les Américaines avaient-elles un retard à l'allumage ? En tout cas, les Bleues n'ont pas hésité à accélérer, emmenées notamment par une Valériane Ayayi des grands jours et une Marine Fauthoux à la précision chirurgicale. La France a collé un +10 points et contraint les États-Unis à se réveiller pour revenir à hauteur. La finale a dès lors atteint des sommets de tension et de suspense, dans une ambiance de folie, avec un mano a mano accroché comme jamais. Rarement une finale olympique de basket aura été aussi indécise chez les féminines.



Au sein de la Team USA, A'ja Wilson (21 points, meilleure marqueuse du match) a fait plus que tenir la barre d'un vaisseau ballotté par des Bleues transcendées par l'enjeu. Chaque fois qu'il le fallait, Gabby Williams a sorti le grand jeu pour maintenir la pression sur les septuples championnes olympiques. Dans des dernières minutes irrespirables, les Américaines ont réussi à prendre une courte avance et n'ont pas tremblé sur la ligne des lancers francs. Un dernier shoot fabuleux de Williams a entretenu la flamme jusqu'au bout. Mais la France a dû s'avouer vaincue pour un petit point (67-66).



C'est le 8e titre olympique des basketteuses américaines, qui imitent leurs compatriotes masculins qui ont battu samedi les Français. L'équipe de France féminine de basket, en bronze à Tokyo en 2021, décroche la première médaille d'argent de son histoire.





















































