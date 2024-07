JO 2024: «C'était mon rêve», la nageuse sénégalaise Oumy Diop a savouré ses premiers Jeux

Au lendemain d'une cérémonie d'ouverture exceptionnelle, saluée à travers le monde, les JO 2024 ont repris ce samedi 27 juillet avec les débuts des épreuves de natation. Une discipline très demandée pour ces Jeux de Paris ; dès 9 heures du matin, une impressionnante foule se pressait aux abords de l'Arena La Défense. La queue s'étendait jusque sur le parvis, soit plus de 700m de longueur. Et ceci uniquement pour les séries !



La star de la matinée fut l'Américaine Katie Ledecky, très attendue par tous dans l'optique d'un 400m nage libre qui promet en finale en soirée, avec l'Australienne Ariarne Timus et la Canadienne Summer McIntosh, les deux autres fusées. Mais samedi matin, c'est sur Oumy Diop et sept autres nageuses que les yeux se sont braqués en premier. La nageuse et ses concurrentes ont ouvert le bal du jour avec la première série du 100m papillon.



La Sénégalaise a donné tout ce qu'elle avait, mais il y a encore un écart important entre son meilleur et le minimum requis pour entrer dans les 16 demi-finalistes. Oumy Diop a bouclé son 100m en 1'01''82, là où la dernière qualifiée, la Néo-Zélandaise Vanessa Ouwehand, a nagé en 58''03. Il y a encore du chemin pour espérer chatouiller le gratin des bassins.





« Les Jeux, c'est quelque chose d'incroyable »

C'est une Oumy Diop pourtant tout sourire que l'on a retrouvé à sa sortie de l'eau. Heureuse et pas mécontente de sa prestation : « Je me suis sentie très bien. Ça fait très longtemps que je n'avais pas nagé à hauteur de 1'01. J'ai presque atteint mon record mais bon, ce n'est pas grave. Je suis quand même satisfaite de ma course, ça reste les Jeux et c'est quelque chose d'incroyable. »





La jeune femme de 20 ans n'ira pas plus loin dans ces JO, mais ça ne semble pas être si important que cela. L'ambiance et l'événement font son bonheur. « Quasiment tout est rempli, c'était super dur de rester focus (concentrée) sur moi-même », rigole-t-elle. « Ce sont mes premiers Jeux et j'ai énormément apprécié ma course parce que... ce sont les Jeux olympiques, quoi ! C'était mon rêve », ajoute-t-elle.



Émerveillée par ces JO, Oumy Diop va désormais se concentrer sur son rôle de supportrice. Elle a déjà le calendrier en tête : « Le 30 juillet, on va voir Matthieu, je serai là pour l'encourager évidemment. » Matthieu Seye est, en effet, le seul autre représentant du Sénégal en natation, qualifié pour les séries du 100m nage libre.



Oumy Diop ne manquera pas non plus d'encourager ses « camarades de l'équipe du Sénégal ». La délégation sénégalaise à Paris est forte de 11 athlètes (athlétisme, canoë-kayak slalom, canoë-kayak sprint, escrime, judo, taekwondo, tennis de table et donc natation). Avec peut-être, parmi eux, la deuxième médaille olympique du pays, 36 ans après Amadou Dia Ba en athlétisme aux Jeux de Séoul.