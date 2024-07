JO 2024: Paris ressemble désormais à une ville olympique

« Gare de Lyon, site de compétition, Arena Bercy », peut-on entendre dans le RER A. Plongées dans leur téléphone portable, les voyageurs ne relèvent pas la tête. Il faut dire que cette annonce est audible depuis plusieurs semaines. Mais désormais, Paris 2024, c’est du concret.



90% des délégations olympiques sont déjà arrivées



Les transports parisiens sont aux couleurs des JO et dans les stations proches des sites olympiques, des agents d'accueil sont présents. Les touristes venus pour assister à cet événement planétaire peuvent aussi télécharger différentes applications pour smartphone afin d'obtenir des itinéraires optimisés pour se rendre sur le lieu des épreuves. En outre, 90% des délégations olympiques sont déjà arrivées à Paris, a fait savoir le gestionnaire des aéroports, à l'occasion d'une visite mercredi 24 juillet du ministre délégué aux Transports Patrice Vergriete aux équipes chargées de l'accueil des athlètes, officiels et journalistes à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.



Deux jours avant la cérémonie d’ouverture, Paris est donc une ville olympique. La place de la Concorde s’est transformée en un stade éphémère, la Grande Halle de La Villette accueille le Club France et la place de l’Hôtel-de-Ville a été aménagée en immense terrasse festive. Le centre de presse principal situé à la Porte Maillot grouille de journalistes, chacun cherchant ses marques auprès des volontaires.



Le ciel de Paris fermé lors de la cérémonie d'ouverture

Dans la capitale, des milliers de policiers sont mobilisés. Pour renforcer l'Île-de-France sans dégarnir les autres régions en pleine période de vacances, le ministère de l'Intérieur a pris des mesures contraignantes. Les congés sont interdits pendant les JO et limités le reste de l'été à deux semaines entre le 15 juin et le 15 septembre. Le taux de présence ne doit pas baisser sous les 75%.



Pour la cérémonie d’ouverture vendredi 26 juillet, des dizaines de milliers de forces de l'ordre seront là. Pour empêcher une éventuelle attaque de drones, le ciel sera fermé jusqu'à 150 kilomètres autour de la capitale française. En conséquence, le trafic sera interrompu de 16h30 à 22h00 (TU) aux aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et Orly, ainsi qu'à celui de Beauvais. Enfin, pour la première fois, les unités d'élite de la police et de la gendarmerie œuvreront ensemble.



L'Arena Champ-de-Mars « n'est pas prête », selon la Fédération internationale de judo



Mais tout ne semble pas rose dans la ville olympique. En effet, selon le président de la Fédération internationale de judo (FIJ) Marius Vizer, l'Arena Champ-de-Mars « n'est pas prête » à recevoir les compétitions olympiques de judo du 27 juillet au 3 août. « Je viens à Paris avec beaucoup d'enthousiasme, nous sommes prêts du point de vue sportif, mais malheureusement le site n'est pas prêt et nous en souffrons », a déclaré Marius Vizer mardi 23 juillet. Le président de la FIJ n'a pas voulu « entrer dans les détails » pour « ne pas trop froisser les organisateurs locaux », mais il assure que tout « l'environnement » du Palais éphémère - le nom initial du bâtiment créé en 2021 - n'est pour l'instant pas prêt à recevoir les compétitions de judo. Celles-ci doivent commencer samedi matin, avec les catégories des -48 kg chez les femmes et des -60 kg chez les hommes.



Marius Vizer a regretté que le judo ne soit pas organisé à Bercy, où le Grand Chelem de judo fait le plein chaque année. « C'est le temple du judo. Nous connaissons les moindres recoins de Bercy, je ne comprends pas pourquoi le judo n'a pas pu y rester », a-t-il indiqué. L'Arena Bercy accueille la gymnastique, le trampoline et les phases finales du tournoi de basket.

























































