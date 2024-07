JO 2024 : les épreuves à suivre lundi 29 juillet

De nouvelles médailles pour les Français dans ces Jeux olympiques ? Après un départ canon avec quatre médailles dès le premier jour, la délégation française peut prétendre à de nouvelles récompenses, notamment en escrime, canoë et VTT.





Les cyclistes masculins vont essayer d'imiter Pauline Ferrand-Prévot, devenue championne olympique et obtenir leur première médaille par l'intermédiaire de Victor Koretzky en VTT. 10e à Rio, 5e à Tokyo et de multiples podiums mondiaux au compteur, le coureur de 29 ans fait partie des favoris. Il fera face notamment à Nino Schurter, le porte-drapeau suisse et légende de la discipline. Début de la course à Élancourt, dans les Yvelines, vers 14 h 10.





De nouvelles médailles en escrime ?

En escrime, la moisson tricolore va-t-elle se poursuivre après la médaille d'argent d'Auriane Mallo-Breton en épée ? Ce sera la mission d'Enzo Lefort en fleuret et de Sara Balzer, engagés en sabre.





Océanne Muller essayera de se rattraper dans l'épreuve individuelle de tir après sa 14e place en tir à la carabine par équipe mixte. À Tokyo, alors qu'elle n'avait que 18 ans, la Française avait obtenu la 5e place.





En canoë-slalom, Nicolas Gestin est un sérieux prétendant à la médaille, notamment après ses belles performances en qualification, ce samedi 27 juillet. Le céiste a signé les deux meilleurs temps des qualifications.



Enfin, en rugby à 7, l'équipe féminine essayera d'imiter les hommes, qui ont remporté pour la première fois le titre olympique. Elles affrontent les Américaines à 15 h 30, au Stade de France. Il faudra aussi suivre l'entrée en lice au stade Pierre-Mauroy des basketteuses françaises face au Canada, à 17 h 15. En sports collectifs, les volleyeuses tricolores feront face aux Serbes à 21 heures et les handballeurs joueront contre la Norvège à 19 heures. Un match important après leur défaite face au Danemark lors de la première journée.