JO Paris 2024 : le Sénégal termine sans médaille

Alors que les derniers espoirs de médaille du Sénégal reposaient sur elle, la canoéiste Combe Seck a été éliminée des Jeux olympiques (JO) Paris 2024 lors des quarts de finale du canoë kayak sprint disputé ce jeudi 8 août. Elle a terminé à la septième place de la course des 200 mètres dames, un résultat insuffisant pour accéder aux demi-finales.

Plus tôt dans la journée, la céiste avait déjà échoué lors des séries de qualification au stade nautique de Vaires-sur-Marne, avec un chrono de 47,35 secondes. Bien qu’elle avait eu une deuxième chance, Combe Seck n’a pas réussi à en tirer profit.

Le Sénégal, qui comptait sur onze athlètes dans diverses disciplines pour décrocher une médaille olympique, repart sans aucune récompense, laissant ainsi le souvenir de la seule médaille olympique du pays, celle d’Amadou Dia Ba en 1988, intact.

La veille, Louis François Mendy, spécialiste du 110 mètres haies et porte-drapeau du Sénégal à Paris, a également vu son parcours s’arrêter aux portes de la finale. Après avoir critiqué le traitement des athlètes sénégalais par les autorités avant la compétition, le hurdler a réitéré presque les mêmes propos après son élimination en demi-finale.

« Une médaille olympique demande une préparation solide et d’importants moyens financiers. Le haut niveau, ce n’est pas de la plaisanterie. On ne pouvait pas rêver mieux avec mon niveau de préparation. (…) Je me suis démerdé comme je pouvais », a expliqué sur sa page Instagram le recordman national du 110 m haies.





























































































Apanews