JO Paris 2024 : les athlètes israéliens reçoivent des menaces de mort

Ces menaces seraient liées aux tensions provoquées par la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Tom Reuveny, athlète israélien de 24 ans, médaillé d'or en planche à voile et victime de menaces, a exprimé son regret de voir la politique s'immiscer dans le sport. « Je ne pense pas que la politique devrait être impliquée dans le sport, surtout aux Jeux Olympiques. Malheureusement, il y a beaucoup de politique impliquée. Pas dans les jeux, mais des gens qui ne veulent pas nous voir concourir et ne veulent pas que nous soyons ici », a-t-il déclaré.



En pus des menaces, l'équipe israélienne a été huée dans les stades pendant l'hymne national et a dû arriver aux événements sous une escorte policière lourde. Yael Arad, présidente du Comité National Olympique Israélien, parle d'un climat difficile pour les athlètes israéliens. « Ce sont de jeunes adultes qui ne veulent qu'une chose : être les meilleurs du monde », a-t-elle dit.



Les Procureurs ont également ouvert une enquête pour incitation à la haine raciale après des « gestes discriminatoires » à l'encontre des athlètes israéliens lors du match Israël-Paraguay.





























































africanews