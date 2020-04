JOSEPH-ANTOINE BELL SALUE LA CANDIDATURE DE DIDIER DROGBA À LA PRÉSIDENCE DE LA FIF

Joseph-Antoine Bell, ancien gardien de but des Lions Indomptables du Cameroun, trouve ‘’légitime’’ la candidature de Didier Drogba à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF).



‘’C’est une candidature légitime, Drogba a rendu des services au football de son pays, qui a voyagé et a vu ce qui se passait ailleurs’’, a dit Bell à un panel de journalistes spécialistes du football africain.



Selon lui, l’ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire aime son pays et veut faire bouger son football ‘’dans le bon sens’’.



En Afrique, les dirigeants du football ne souhaitent pas que les joueurs qui ont de la personnalité s’investissent dans la gestion du football de leur pays, affirme le chroniqueur de Radio France Internationale.



‘’Les dirigeants de notre continent abhorrent les joueurs qui ont une forte personnalité’’, a-t-il ajouté.



Didier Drogba est candidat à la présidence de la FIF. Il pourrait avoir comme adversaires Sory Diabaté, l’actuel vice-président de la Fédération ivoirienne de football, et Idriss Diallo, un ancien vice-président de cette instance.



Joseph-Antoine Bell n’a pas réussi à se faire élire à la présidence de la Fédération camerounaise de football, malgré deux candidatures.



En Zambie, Kalusha Bwalya, l’ancien attaquant des Chipolopolos, a dirigé la fédération de football de son pays, de 2008 à 2016. Sous son magistère, l’équipe zambienne a remporté la CAN 2012, organisée par la Guinée Equatoriale et le Gabon.

































APS