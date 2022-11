JULIAN NAGELSMANN : « S'IL A MAL, SADIO MANÉ NE JOUERA PAS »

Embrouille en vue entre le Bayern Munich et le Sénégal ?



Interrogé en conférence de presse sur l'état de forme de Sadio Mané, présent dans la liste du Sénégal pour la Coupe du monde malgré sa blessure, Julian Nagelsmann s'est montré pessimiste sur les chances de voir l'attaquant courir sur les pelouses du Qatar.



« Nous ferons un autre contrôle dans dix jours, nous verrons alors comment se passe sa récupération. Ensuite, nous prendrons d'autres décisions. Jouer rapidement après une blessure est critique, toujours, a déclaré l'entraîneur des Bavarois. S'il a mal et qu'il ne peut pas jouer, il ne jouera pas. Même si la Fédération le voulait. Quand un joueur est blessé et ne peut pas jouer, il ne peut pas jouer. La santé passe avant le sport, c'est la chose la plus importante. »



Évident, même si tout le monde n'est pas forcément de cet avis.











































































SoFootcom