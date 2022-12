Jair Bolsonaro quitte le Brésil pour les Etats-Unis

Certains y voient une fuite, d'autres un déni de la réalité, mais toujours est-il que Jair Bolsonaro a quitté le Brésil pour les Etats-Unis à la veille de la fin de son mandat et de l'intronisation de Lula.



Le président encore en exercice s'est rendu en Floride à bord d'un avion militaire après s'être adressé à ses partisans sur les réseaux sociaux.



"On perd des batailles, mais on ne perd pas la guerre", a déclaré l'élu très conservateur, ajoutant "au moins avons-nous retardé de quatre ans l'effondrement du Brésil avec cette idéologie néfaste de gauche".



Jair Bolsonaro ne sera donc pas présent ce dimanche à Brasilia pour ceindre l'écharpe présidentielle à son successeur et ennemi juré, Luiz Inacio Lula da Silva.



La sécurité a été renforcée pour cette investiture par crainte d'incidents provoqués par les partisans de Bolsonaro qui campent devant des QG de l'armée et alors que le pays observe un deuil national en mémoire de Pelé.