Jakartaman tué à Khombole : Fin de cavale du meurtrier

Rebondissement dans l'affaire du conducteur de moto Jakarta qui a été poignardé à mort, dans la nuit du vendredi au samedi, par son collègue. En moins de 24 heures, les gendarmes de la brigade de cette localité ont mis fin à la cavale du présumé tueur de M. C.



Selon des sources de Seneweb, le fugitif a été arrêté dans la nuit de samedi dernier, grâce à son père. Impliqué dans ce crime odieux, L. D. est entendu actuellement sous le régime de la garde à vue, dans les locaux de la gendarmerie de Khombole.



Pour rappel, le drame est survenu à la suite d'une bagarre entre deux conducteurs de moto Jakarta. En effet, L. D. avait poignardé son collègue au cours de cette altercation. Évacué au district sanitaire local, il avait été transféré finalement à l'hôpital régional de Thiès, à cause de la gravité de ses blessures.



Malheureusement, M. C. a fini par perdre son combat contre la mort, sur son lit d'hôpital.



Après avoir commis l'irréparable, le présumé meurtrier, L. D. avait pris la poudre d’escampette. Mais les pandores de la brigade de Khombole ont réussi à le ferrer en un temps record.























