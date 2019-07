« Je réitère mes propos, je n’ai envoyé personne pour une médiation avec Wally Seck »

Tout juste après le point de presse organisé chez Thione Seck, imam Kanté a réagi au micro de Igfm pour soutenir qu’il ne regrette rien et n’a envoyé personne pour une médiation avec Wally Seck.



« Je réitère mes propos. Je n’ai délégué personne et je n’ai demandé de médiation à personne. Je ne m’excuse de rien et personne ne peut parler à mon nom », réagit-il, un peu énervé.