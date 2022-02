C’est fait. Ousmane Sonko est officiellement installé hier, par le Préfet de Ziguinchor, à la tête de la municipalité, suite à la victoire éclatante de la coalition Yewwi Askan Wi devant Benno bokk yakaar (Bby) aux élections locales du 23 janvier 2022. Après sa prise de fonction hier, le successeur d’Abdoulaye Baldé à la mairie de Ziguinchor se veut clair. Pas de triche dans la mission que viennent de lui confier les populations de la ville de Ziguinchor. Tout, pour lui, devra se faire dans la transparence. L’intérêt de la population devra primer sur tout. Sans calcul. «Être élu, ne doit pas rimer avec jouissance, avec facilité. Au contraire, c’est une responsabilité extrêmement lourde pour laquelle on devra rendre compte devant ceux qui nous ont fait confiance, mais il faudra un jour rendre compte devant le Créateur. Toute confiance appelle à une responsabilité particulière et spécifique», avise-t-il. Ousmane Sonko somme ainsi ses collaborateurs de rompre avec «une certaine façon de voir la politique où on se bat énormément pour être élu. Et dès qu’on est élu, on se bat encore pour se positionner au sein de l’instance dirigeante en songeant beaucoup plus aux avantages qu’au travail qu’on devra rendre au peuple qui le mérite. Je serai un maire intransigeant sur ces questions. Tant que je serai maire de Ziguinchor, tout cela ne passera pas. Ce sont des choses que nous n’allons pas négocier. Je tiens à le dire pour que tous les conseillers l’entendent ainsi que la population qui nous a fait confiance. C’est pour le travail que nous avons été élus», prévient-il. Ousmane Sonko considère son mandat à la tête de la mairie de Ziguinchor comme «une mission, un sacerdoce». Et pour relever ce défi, Ousmane Sonko promet de travailler, main dans la main, avec tous les conseillers. Qu’ils soient de l’opposition ou du pouvoir. Le leader de Pastef/Les Patriotes s’engage à être au service exclusif de la population. Sans distinction de partisans de l’opposition et ceux du pouvoir.



«Nous voulons travailler avec l’administration centrale»

Pour la lourde mission qu’il vient d’entamer, l’opposant radical au régime de Macky Sall veut mettre de l’eau dans son vin. Ousmane Sonko n’entend pas entrer dans un bras de fer avec l’Etat. Il l’a fait savoir hier lors de son installation officielle devant le Préfet de Ziguinchor représentant l’administration centrale. «Nous avons beaucoup de travail. Monsieur le Préfet, nous devrons faire ce travail, je l'espère bien, avec l'Administration centrale que vous représentez ici. Le maire aussi est le représentant local de l’Etat. Nous devons travailler ensemble pour l’intérêt des populations, du Sénégal», dit-il. Ousmane Sonko pense que sa collaboration avec l’administration centrale se passera dans de meilleures conditions. Car, il dit avoir un vaste programme qui demande un travail d’équipe, notamment l’implication de tous. «Si le programme que nous avons se déroule comme nous le souhaitons, je pense que d’ici quelques mois ou années, Ziguinchor va très vite émerger et changer de visage», promet l’édile de Ziguinchor.



























L'obs