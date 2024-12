"Je suis traumatisé": les témoins de l'"attentat" sur le marché de Noël de Magdebourg "horrifiés" après le drame

Des témoins encore horrifiés. Vendredi 20 décembre, un véhicule a foncé dans la foule réunie au marché de Noël de Magdebourg, en Allemagne, tuant au moins deux personnes et faisant une soixantaine de blessés, dont 15 grièvement. La voiture a foncé dans la foule "sur au moins 400 mètres à travers le marché de Noël", a indiqué un porte-parole de la police de Magdebourg.



Durant les heures qui ont suivi les faits, les témoignages, tous aussi glaçants les uns que les autres, se sont succédé. À BFMTV, Wolfgang, un employé de la mairie qui a travaillé toute la journée sur un stand d'information du marché, fait part de sa peine.



"Comment vous dire, je suis traumatisé. Ces gens allaient sur le marché de Noël et ils en sont partis en larmes, des enfants étaient en larmes, c’est terrible. On est tristes, on est extrêmement endeuillés, horrifiés par cet acte", dit-il.



Et ce dernier d'ajouter: "deux minutes avant, on entendait encore des chants de Noël, et puis d’un coup un silence. Les enfants pleuraient et disaient qu’il y a une voiture qui a foncé dans la foule", reprend-il.

"Le monde est malade"



D'autres témoignages illustrent la violence avec laquelle les événements se sont enchaînés. Une victime de 32 ans, Nadine, se trouvait bras dessus bras dessous avec son petit ami Marco, 39 ans, lorsque la voiture l'a happé.



"Il a été traîné et arraché à moi, c'était terrible", a-t-elle raconté. "Personne n'a crié, nous n'avons pas entendu la voiture", a-t-elle raconté au journal Bild.



Elle a précisé que son compagnon avait été blessé à la jambe et à la tête et qu'elle ne savait pas dans quel hôpital il avait été transporté, décrivant une "incertitude insupportable".



"Nous avons vu le toit de la voiture, puis c'est arrivé. Tout le monde était allongé sur le sol, des enfants, des hommes, des blessés, c'est inimaginable", a raconté un témoin à la chaîne de télévision Welt TV.



"C'est terrible, il y avait un cadavre à côté de moi pendant tout ce temps. Je pensais que j'allais juste au marché de Noël et une telle chose arrive. Le monde est malade", a ajouté sa compagne.



Une des deux victimes mortellement touchées est un jeune enfant. Plus de 60 personnes ont été blessées.

Profil qui intrigue



Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue, selon la police allemande. D'après les informations de Welt et Bild, il s’agit d’un homme âgé d'une cinquantaine d'années et originaire d’Arabie saoudite.



Le profil de l'auteur présumé, présenté dans les médias allemands comme Taleb A., arrêté à bord de la voiture-bélier, intrigue.







Installé en Allemagne depuis 2006, médecin exerçant dans la commune de Bernburg, proche de Magdebourg et disposant du statut de réfugié, il n'était pas du tout connu pour des sympathies avec la mouvance jihadiste.