Jean Paul Dias : "L'emprisonnement de Sonko est excessif"

Placé sous mandat de dépôt, Ousmane Sonko est emprisonné pour appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’État, complot, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste etc. Pour Jean Paul Dias, cette incarcération est tout simplement excessive.





«Je trouve que c’est excessif par rapport à ce qu’on peut lui reprocher. Je pense qu’on peut ne pas aller jusque-là. Moi je trouve ça excessif», a déclaré l'envoyé spécial du Président de la République Macky Sall. Sur la dissolution de Pastef aussi, le membre de la mouvance présidentielle assène : «La dissolution de Pastef est excessive. C’est la dernière limite. Parce qu’on pouvait passer par certaines étapes que d’aller directement à la dissolution», dit-il.



Jean Paul Dias, qui était l’invité du Grand jury de la Rfm, appelle aussi à la libération des nombreux jeunes qui sont emprisonnés dans le cadre des manifestations. Pour lui, nombre d’entre eux ne savent même pas ce qui leur est arrivé. «Certains étaient de passage dans une station d'essence et on les a arrêtés», dit-il.







































































































igfm