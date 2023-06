Jeudi très noir pour l’opposant Ousmane Sonko-Les dernières heures de liberté d’un prochain illustre prisonnier ?

Parler d’emprisonnement d’Ousmane Sonko ne serait-il pas d’ailleurs une aberration, au sens où déjà depuis au moins deux bonnes semaines, l’homme est totalement encerclé et surveillé H 24 comme du lait sur le feu ? Le récalcitrant opposant vit en effet dans une véritable prison à ciel ouvert. Sa demeure est soumise à un programme de surveillance technique, technologique et scientifique d’une sophisticité insoupçonnée.

On ne le dira jamais assez : l’homme Sonko a fait trop d’erreurs dans sa carrière politique plutôt squelettique.

Il fut un temps, lui et ses affidés étaient dans une position de force indiscutable.

Ils avaient pris l’Etat du Sénégal par la gorge, mais n’ont guère eu l’intelligence et le génie stratégique nécessaires pour rentabiliser un si bel avantage. Et comme dit un analyste politique très connu, Sonko a livré le " Pastef " au régime en place comme un agneau de sacrifice du fait de sa logorrhée.

Aujourd’hui, si le " Macky " a pu renverser la vapeur et inversé les postions, c’est parce que ce Prométhée politique qui passe pour être l’incarnation idéale du Nouveau Type d’Opposant a cruellement manqué de suite dans les idées, mais surtout de finesse dans son jeu récrimination et de délation à tout va.

Ses proches collaborateurs ont récemment laissé entendre qu’en termes de candidature pour la prochaine Présidentielle de février 2024, ils n’ont ni de plan ni de plan C, encore moins de plan Z, et que leur seul et unique choix c’est lui, le nouveau maréchal de la sanglante révolution en marche. Evidemment, ce n’est là que de la communication, et rien que de la communication. La réalité est bien loin de ce dogmatisme illusoire et sèchement affiché. Car, de toute évidence, ce candidat de leur choix ne bénéficie à l’heure actuelle d’aucune base légale pour exercer une quelconque compétence de postulation à la Magistrature suprême. Mieux encore, ils sont tous tout à fait conscients que l’avenir même du Pastef en tant que formation politique ne tient aujourd’hui qu’à un seul fil, que l’Etat a les moyens légaux de rompre à n’importe quel moment. Pourquoi d’ailleurs verser dans la supposition ? Car il tellement évident aujourd’hui que le couperet ne tardera pas à s’abattre sur la silhouette un peu trop fière de " Pastef " comme parti politique. Oui, tout aujourd’hui porte à croire qu’au vu de l’extrême complexité juridique du cas Sonko, le " Pastef " ne perd rien pour attendre, puisque de toute évidence il va devoir faire face aux ténèbres de sa propre tombe, qui a fini d’être creusée par son fondateur même.

Un fossoyeur de classe exceptionnelle par ses dérives verbales, son insouciance outrageante, sa grossière désinvolture, sa hargne difficilement justifiable dans le processus de pulvérisation de l’image du régime en place.

A vrai dire, y a que ses ouailles pour penser que l’opposant Sonko ne discute point avec qui de droit. Il nous revient, en effet, que malgré un ostensible mépris rondement affiché par rapport à la possibilité de créer des plages de discussion avec le pouvoir, le monsieur serait bien en train de se prêter à ce jeu d’une recherche de compromis. En termes plus clairs, malgré des apparences qui forcent le profane à croire qu’aucun échange n’est possible en vue d’aller dans le sens d’une désescalade, l’homme Sonko serait bien en train de se prêter au jeu.

Quoi qu’il en soit, il y a de fortes chances que " Rebeuss " accueille un très prestigieux pensionnaire, celui qui pense et continue de penser que son aura est indigne de la prison.





Mamadou Ndiaye, journaliste d'investigations, Dirpub dakarposte

njaydakarposte@gmail.com