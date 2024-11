Joal : le commerçant, la collégienne mineure, la promesse de mariage et les rapports sexuels dans un hôtel à Saly

Commerçant au marché central de Joal, Mb B. Dièye a été arrêté, placé en garde, déféré au parquet de Mbour puis mis sous mandat de dépôt pour des accusations de viol sur mineure. Sa victime présumée, L. Diagne, est une élève en classe de troisième de 17 ans domiciliée à Nguékhokh.



D’après L’Observateur, qui rapporte cette histoire dans son édition de ce lundi, le commerçant et l’adolescente se sont connus en septembre dernier. Le premier a obtenu le numéro de la seconde par le biais d’un groupe Whatsapp qu’ils partageaient. Il déclare sa flamme à la jeune fille qui, s’accrochant à la promesse de mariage du mis en cause, accepte de sortir avec lui, selon le journal.



La relation prend un tournant décisif la semaine dernière. L’Observateur informe que le commerçant invite la collégienne à se rendre avec lui à Saly, affirmant vouloir présenter sa future épouse à sa tante. Le rendez-vous est pris.



Le jour j, rembobine le quotidien d’information, le couple s’élance vers le centre-ville. Mais au lieu d’atterrir au domicile de la tante du commerçant, il se retrouve dans une chambre d’hôtel dans des circonstances que la source n’a pas détaillées. D’après le récit de la plaignante, repris par le journal, Mb B. Dièye l’aurait forcée sur place à entretenir avec lui des rapports intimes, «cela en dépit de son refus catégorique».



Les deux amoureux se quittent, chacun prenant sa route. Arrivée chez elle à Nguékhokh, L. Diagne attire l’attention de sa mère par son pas lourd. Cette dernière l’assaille de questions. «La collégienne finit par lâcher le morceau», témoigne L’Observateur. Qui poursuit : «Elle passe aux aveux et révèle à sa maman avoir été abusée sexuellement dans un hôtel de Saly Portudal par son amant Mb B. Dièye, un célèbre commerçant du marché central de Joal.»



L. Diagne sera conduite à l’hôpital où le gynécologue conclut, selon la même source, à «une déchirure profonde et longue de ses parties intimes suite à une pénétration sexuelle». Le commerçant sera arrêté à la suite de la plainte de la famille de la collégienne. Il reconnaît avoir embrassé la fille, mais nie toute relation intime avec elle. Il attend en prison d’être fixé sur son sort.

































































































senewb