Joe Biden s'engage à une transition "pacifique" avec Donald Trump

Joe Biden s'est exprimé pour la première fois, ce jeudi, depuis la victoire écrasante de Donald Trump. Dans son allocution, le président américain s'est engagé à une transition "pacifique" avec le milliardaire républicain fraîchement élu.



Depuis la Maison Blanche, le dirigeant démocrate a insisté sur la nécessité de "faire baisser" les tensions politiques, dans un pays profondément divisé.



"Le peuple vote et choisit ses propres dirigeants, et il fait ça de manière pacifique. La volonté du peuple prévaudra toujours", a indiqué Joe Biden, qui s'est félicité de sa propre présidence, "extraordinaire et historique", "qui a changé l’Amérique" et a également salué la "campagne inspirante" de Kamala Harris. "On peut être fiers d'elle", a-t-il ajouté.



Mais la priorité reste l'unité du pays pour Joe Biden, qui a promis une "transition pacifique et ordonnée" avec Donald Trump, avec lequel il aurait échangé la veille. Marquant un contraste avec son adversaire de 2020, qui n'admettait pas sa défaite et n'a eu de cesse de remettre en cause le système électoral, le dirigeant démocrate s'est dit être "prêt à travailler avec son équipe". "C'est ce que le peuple américain mérite", estime-t-il.





Joe Biden a formulé le voeu de voir Américains "se considérer, non pas comme des adversaires, mais comme des compatriotes, peu importe pour qui vous avez voté".



"On ne peut pas aimer son pays seulement quand on gagne, aimer son voisin seulement quand on est d’accord", rappelant la nécessité de "faire baisser la température " des tensions politiques.



"J’espère que nous pourrons mettre un terme à la question de l’intégrité du système électoral américain. Il est honnête, il est juste, il est transparent , a martelé Joe Biden, alors que Donald Trump avait largement fait des soupçons de fraude un thème permanent de sa campagne.