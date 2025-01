Joe Biden valide une ultime vente d'armes à Israël alors que la guerre de Gaza se poursuit

Avant de quitter la Maison Blanche, Joe Biden vient de prendre une nouvelle décision controversée. Après avoir gracié son fils Hunter, et remis en cause le mariage prévu de longue date entre les deux géants de l'acier japonais et américain, le président sortant, par la voix du département d'État américain, a informé le Congrès d'un projet de vente d'armes à Israël pour un montant de 8 milliards de dollars (7,7 milliards d'euros), alors que l'allié américain poursuit sa guerre contre le Hamas à Gaza.



Selon deux fonctionnaires américains s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, une partie des armes prévues pourrait être acheminée par le biais des stocks américains actuels, mais la livraison de la majorité d'entre elles prendrait un an ou plusieurs années.



La vente comprend des missiles air-air à moyenne portée pour aider Israël à se défendre contre les menaces aériennes, des obus d'artillerie à projectiles de 155 mm pour le ciblage à longue portée, des missiles Hellfire AGM-114, des bombes de 500 livres et d'autres armes.



La notification informelle au Congrès n'est pas la notification finale avant une vente. Les responsables de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants ou de la commission des affaires étrangères du Sénat peuvent maintenant examiner le dossier.



L'administration Biden a été critiquée pour le nombre croissant de victimes civiles palestiniennes, avec des manifestations sur les campus universitaires et des efforts infructueux du Congrès pour bloquer les ventes d'armes offensives à Israël.



En mai, les États-Unis ont cependant interrompu un envoi de bombes de 2 000 livres à Israël, craignant des pertes civiles si ces bombes étaient utilisées lors d'un assaut sur la ville de Rafah, dans le sud du pays.



L'administration Biden a également demandé à Israël d'augmenter l'aide humanitaire dans l'enclave. Mais en novembre, invoquant des progrès limités, elle a refusé de limiter les transferts d'armes, comme elle avait menacé de le faire si la situation ne s'améliorait pas.

Frappes sur Gaza



Dans le même temps, des frappes aériennes israéliennes ont tué au moins 21 personnes, dont au moins deux enfants, à Gaza ce samedi, alors qu'une nouvelle tentative de négociations en vue d'un cessez-le-feu était en cours au Qatar, après près de 15 mois de guerre.



Des milliers de personnes se sont de nouveau rassemblées en Israël pour réclamer un accord de cessez-le-feu, quelques heures après que le Hamas a diffusé une vidéo montrant l'un des otages toujours détenus à Gaza.



Dans cette vidéo, Liri Albag, soldate israélienne et otage, s'exprimant sous la contrainte, a évoqué son angoisse quant à sa situation et mentionne qu'elle est détenue depuis 450 jours.



"Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle année, le monde entier fait la fête. Seulement, nous entrons dans une année sombre, une année de solitude", a-t-elle déclaré.



Elle a également indiqué qu'un de ses compagnons de captivité avait été blessé lors des combats à Gaza, ajoutant : "Nous vivons un cauchemar extrêmement terrifiant". Elle n'a pas donné le nom de la personne blessée.





Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il s'était entretenu avec les parents de la jeune femme et qu'il leur avait dit que "les efforts se poursuivent, y compris en ce moment même" pour ramener les otages à la maison.



Dans un communiqué, la famille de la soldate a déclaré : "Il est temps de prendre des décisions comme si vos propres enfants étaient là !"



La guerre dans la bande de Gaza a commencé après une incursion du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023, qui a fait environ 1 200 morts et 250 otages à Gaza.



Une centaine de personnes sont toujours captives dans la bande de Gaza, mais les autorités israéliennes estiment qu'au moins un tiers d'entre elles sont mortes.



Aucune déclaration n'a été faite dans l'immédiat sur les négociations indirectes en vue d'un cessez-le-feu.



Les pourparlers ont été bloqués à plusieurs reprises alors que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s'est engagé à poursuivre son action à Gaza jusqu'à ce que le Hamas soit détruit.





Les combattants du Hamas, qui veulent que les forces israéliennes quittent complètement Gaza, continuent de se regrouper dans les zones où les forces israéliennes se sont retirées.



Les pourparlers se déroulent sous la médiation du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis.



La guerre a provoqué des destructions massives dans toute la bande de Gaza et déplacé environ 90 % des 2,3 millions d'habitants, souvent à plusieurs reprises.



Le ministère de la santé, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 45 500 Palestiniens ont été tués, mais les responsables ne font pas de distinction entre les combattants et les civils dans leur décompte.