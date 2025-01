Joseph Aoun élu président du Liban

Le Parlement a élu le général Joseph Aoun, actuel Commandant en chef de l'armée libanaise.



C'est donc la fin d'une impasse qui a duré 2 ans, et qui aura vu 12 tentatives échouer pour élire un président au Liban.



L'émergence de Joseph Aoun est intervenue après les deux tours de scrutin organisés ce jeudi .



Le vote, qui s'est déroulé en présence des 128 membres de l'assemblée législative, a eu lieu au milieu de scènes parfois chaotiques, les législateurs s'apostrophant régulièreme



Au premier tour, il a obtenu 71 voix sur 128, mais n'a pas atteint la majorité des deux tiers requise. Son heure est arrivée peu après avec 99 voix recueillies, et Joseph Aoun a immédiatement prêté serment.

La tâche sera rude pour le nouveau président



Joseph Aoun était considéré comme le candidat préféré des principaux alliés du Liban, notamment les États-Unis et l'Arabie saoudite, dont le soutien sera crucial au moment où le pays s'efforce de se redresser.



Le nouveau président devra nommer rapidement un Premier ministre apte à restaurer la confiance internationale, relancer l’économie qui souffre depuis plus de 6 ans, et reconstruire le Sud du pays dévasté par 14 mois de conflit entre le Hezbollah et Israël.