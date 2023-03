Jour de Finale pour les U20 : Aliou Cissé donne la recette aux lionceaux

«Je sais que le peuple sénégalais, moi personnellement, je suis derrière vous. Je vous transmets toute mon énergie pour cette grande finale tant attendue. Félicitations pour cette finale, parce que vous le méritez vu la qualité, l'abnégation et la détermination que vous mettez à travers vos matches. Felicitations à l'encadrement, à Malick et tous.



Je veux dire deux choses : Premièrement, une finale ne se joue pas seulement, ça se gagne. Le deuxième, on ne sen rappelle jamais dans la vie. Aujourd'hui, vous avez l'occasion d'écrire l'histoire, Donc écrivez cette histoire. Une demière chose: n'oubliez pas que c'est la Gambie, un pays voisin. C'est un derby. Les matchs de derby sont souvent spéciaux. Il est important de bien les jouer et de les gagner.»





















































































igfm