Journée du coran à Mbeutt -Bambilor:Sidi Diaw au chevet de Serigne Cheikh Mbacke

Ce Samedi 11 Mars marque une date importante dans l'agenda religieux de la commune de Bambilor , précisément au village de Mbeutt .



Le guide religieux Serigne Cheikh Mbacke , représentant l'érudit de Touba magnifie le Coran à travers une journée de récital des saints versets.



À l'occasion , Monsieur Sidi Diaw Président du mouvement H24 et conseiller technique du Maire de Bambilor , sacrifie à la tradition par une visite de courtoisie et de remise de dons.



Accompagné d'une très forte délégation , le Président du mouvement H24 Monsieur Sidi Diaw n'a pas manqué de souligner ses rapports privilégiés avec tous les foyers religieux . Et à juste titre , le conseiller technique du Maire Ndiagne Diop a mis en exergue le rôle prépondérant des guides religieux , véritables leviers de développement d'abord et soupapes de sécurité ensuite.



Des prières pour la prospérité de la commune de Bambilor et pour un Sénégal stable ont été dites .



Mds