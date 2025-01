Juge Dème : «On a l'impression que Pastef veut imposer la primauté de son organisation politique sur l'Etat»

"Le nouveau régime va bientôt faire un an au pouvoir. Je pense que six mois suffisent largement pour jeter les bases de ruptures fortes par rapport à la gouvernance précédente. C'est sans doute très tôt pour que des résultats soient visibles par rapport à la lutte contre la pauvreté, le chômage et la cherté de la vie. Cependant, des mesures fortes pouvaient être prises par rapport à la lutte contre la corruption, le clientélisme, le népotisme, la gabegie, la réduction du train de vie de l'Etat, la bonne gestion et la rationalisation des ressources publiques. De ce point de vue, c'est une grande déception, car on constate une continuité et même parfois une aggravation du clientélisme.



C'est tout simplement inacceptable car les ruptures vertueuses étaient attendues dans le domaine de la bonne gouvernance. Nous attendons donc toujours l'application des conclusions des Assises Nationales et de la Cnri qui restent plus que jamais d'actualité pour une réforme en profondeur de la gouvernance politique, institutionnelle, économique et sociale. Mais surtout, une réforme radicale de la justice sans laquelle, il n'y aura pas de paix, ni de démocratie, ni de développement. Mais, cette réforme radicale doit être portée par un président et un gouvernement qui sont viscéralement attachés au respect de eurs promesses et de leurs engagements. Car le plus grand défi en politique n'est pas tant de dire ce qu'on veut faire, mais c'est de faire ce qu'on dit. C'est le seul gage d'une alternative véritable qu'attendent encore les Sénégalais.





Et puis, on a l'impression que le parti Pastef veut imposer la primauté de son organisation politique sur l'Etat, c que rien ne peut justifier. Le président de la République et son Premier ministre doivent démontrer que leurs fonctions et leurs missions les hissent au-dessus des clivages, qu'ils doivent être à l'écoute de tous et au service de tous, leurs partisans, l'opposition et tous les Sénégalais. Parce que nos compatriotes ont besoin de retrouver un pays plus uni, plus fraternel, plus solidaire et plus juste."



























































Igfm