Jugé « addictif », le réseau social TikTok va alerter les mineurs au bout d’une heure d’utilisation

Dans le collimateur de l’Europe et des États-Unis, TikTok réagit. Le site chinois de vidéos ultra-courtes, critiqué pour son aspect « addictif » pour les jeunes, va mettre en place dans quelques semaines, par défaut, un avertissement au bout de 60 minutes d’utilisation pour tous ceux qui ont déclaré avoir moins de 18 ans.



Le mineur devra saisir un mot de passe pour continuer à regarder le site, a annoncé TikTok dans un communiqué. S’ils ont un jumelage familial des comptes, les parents pourront « définir un temps d’écran quotidien maximal de leur adolescent, en fonction des jours de la semaine ». Cependant, les jeunes peuvent toujours désactiver la fonction ou mentir sur leur âge, comme sur les autres sites Internet.



Cette nouvelle fonctionnalité, qui complète des avertissements déjà existants, vise à répondre à ceux qui critiquent l’explosion du temps passé sur l’appli par les 4-18 ans, happés par le défilement ininterrompu de vidéos proposées par des algorithmes qui analysent leurs goûts. Selon une récente étude mondiale de Qustodio, en 2022, les mineurs ont passé en moyenne 1h47 par jour sur TikTok.



La secrétaire d’État à l’Enfance Charlotte Caubel avait mis en cause TikTok dans un tweet le 25 février. « La Commission européenne demande à ses salariés de supprimer TikTok. Cela doit nous interroger aussi pour nos enfants. L’application est sujette à de nombreuses dérives : pincements au visage, désinformation… il ne faut pas sous-estimer son impact ».



« Cette proposition va dans le bon sens, mais ne répond pas à l’ensemble de nos inquiétudes, notamment en ce qui concerne la protection des données des utilisateurs et la teneur des contenus accessibles pour nos enfants », a-t-elle réagi mercredi, jugeant qu’un « dialogue ferme et engagé avec les plateformes est le seul moyen de protéger nos enfants sur Internet ».



« Une avancée attendue »

Le ministre délégué chargé de la Transition numérique Jean-Noël Barrot a vu dans ce dispositif annoncé par TikTok une « avancée qui était attendue ».