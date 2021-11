Jugé par défaut pour délit d’escroquerie et abus de confiance : Le "milliardaire" Baye Ibrahima Niass Ciss encore débouté

Jugé pour escroquerie et abus de confiance suite à la plainte d’un compatriote vivant aux Etats-Unis, Yahya Diouf, l’homme d’affaires Baye Ibrahima Niass Ciss risque la prison.

L’ex Dg de CIMPEX Guinée a comparu une première fois en 2001. Mais après de multiples renvois parce qu’il ne s’est jamais présenté aux différentes audiences, il a été jugé par défaut et condamné à payer à Yahya Diouf la rondelette somme de 78 millions de nos francs.

En effet, Baye Ciss avait passé commande à notre compatriote pour du matériel informatique pour une société qu’il possédait en Guinée. Mais il n’a jamais payé les 78 millions, prix du matériel qui lui avait été livré. Arrêté une première fois puis remis en liberté, il a toujours joué la fille de l’air avec la justice. Furieux, Yahya Diouf a insisté auprès de la justice pour rentrer dans ses fonds. Pour s’en sortir, Baye Ciss avait demandé et obtenu une médiation pénale après avoir promis de payer sa dette par moratoire et, pour se tirer d’affaire, il avait donné en garantie sa voiture de marque Jeep Cherokee. Puis il avait disparu.

Aussi un mandat d’arrêt a été lancé contre lui.

A signaler que la partie civile avait réclamé outre le paiement de la dette de 78 millions, une somme de 100 millions à titre de dommages et intérêts.

Ses avocats ont introduit un dossier de référé sur difficulté et avaient fait appel de la décision de justice, tout en plaidant pour un « abus de procédure » de la partie civile. Ils viennent d’être déboutés une nouvelle fois et Baye Ciss pourrait être arrêté de nouveau suite au mandat d’arrêt requis par le procureur.