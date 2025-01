Jules Guèye,le plus célèbre trompettiste sénégalais.



Formé au Conservatoire National des Arts et Metiers de Dakar, Jules Guèye est un des instrumentistes leader de groupe, les plus en vue du Sénégal. Ce virtuose, qui a blanchi sous le harnais, comptabilise 5 albums.



Auteur compositeur, il reprend de fort belle manière à la trompette certains classiques de la chanson sénégalaise.



Jules a travaillé avec Stephane Di Battista, Stephane Divera, Richard Bona, Laba Sosseh, Kiné Lam, Pape Fall, Idrissa Diop, l’Orchestre national entre autres.



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, il est aussi professeur de musique.



Jules a monté son propre groupe "Jules Quartet Jazz" et se produit dans les clubs et les grands événements de Dakar.

Alliant du jazz aux sonorités latines Jules fusionne le patrimoine musical du terroir aux sonorités modernes pour offrir un savoureux cocktail ludique.















Guisse Pène