Julien Assange, le fondateur de WikiLeaks, a eu deux enfants avec son avocate

Pour Stella Morris, l’avocate et compagne de Julian Assange, leur histoire d’amour est comme un acte de rébellion. C’est au cours de ses visites au sein de l’ambassade d’Équateur à Londres que cette Sud-Africaine de 37 ans est tombée amoureuse du fondateur de Wikileaks. Deux petits garçons, Gabriel et Max, sont nés de cette relation digne des temps des guerres, et grâce à la technologie, le papa a pu assister aux naissances par liaison vidéo.



Julian Assange a même pu rencontrer l’aîné emmené en toute discrétion au sein de l’ambassade. Depuis son arrestation et son transfert à la prison de Belmarch, les deux enfants lui rendent régulièrement visite. Fin mars, Stella Moris avait expliqué à la justice britannique qu’ils formaient une famille dans le but d’obtenir une liberté sous-caution. Si elle a choisi aujourd’hui de révéler au public l’existence des deux enfants, c’est parce qu’elle s’inquiète des ravages du coronavirus dans les prisons. Elle a exhorté le gouvernement britannique de libérer Julian Assange ainsi que d’autres prisonniers à la santé fragile.











































