Justice: Deux étudiants arrêtés pour des faits de trafic de drogue et coups et blessures volontaires

Communément appelé Ecstasy. Le trafiquant, étudiant en deuxième année d’électromécanique, était en possession de 92 pièces de poudre blanche conditionnée et un montant de 920 000 f cfa. Selon le Haut commandement de la gendarmerie l’ecstasy influe sur la chimie du cerveau en libérant en particulier une quantité élevée de sérotonine, une substance chimique présente dans le cerveau, qui joue un rôle important sur la régulation de l’humeur, de l’énergie et de l’appétit. L’enquête suit son cours.





De l’autre coté, un autre étudiant a été mis aux arrêts. Ayant comparu devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, une étudiante de droit en troisième année est poursuivie pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 45 jours. Et cette dernière risque de de ne pas retourner de sitôt à la faculté des droits où elle est étudiante en troisième année. La raison, le ministre public a requis, hier, contre elle, une peine ferme d’un (1) an. Née en 1998, celle-ci, répondant au nom de Amina Kamara, est étudiante en troisième année de droit. Face aux juges, elle a reconnu avoir blessé la plaignante, mais évoque l’excuse de provocation.



La représentante du ministère public qui a écarté l’excuse de provocation et la légitime défense, a requis la requalification des faits en coups et blessures volontaires ayant entraîné la perte de l’usage d’un membre. Pour la peine, elle a demandé 2 ans d’emprisonnement dont 1 an ferme.



Les avocats de la défense, favorable à un apaisement, ont sollicité une application bienveillante de la loi pénale pour leur cliente qui risque de voir ses espoirs de devenir juristes se dissiper. L’affaire mise en délibéré, la décision sera rendue le 26 juin prochain.























































rewmi