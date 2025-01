Justice : la décision prise par Moustapha Diakhaté après avoir été élargi de prison

Condamné à deux mois de prison fermes pour « insulte commise par le biais d’un système informatique, manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique et troubles politiques graves », Moustapha Diakhaté a été libéré, ce vendredi. Et il faut dire que l’ancien président du groupe parlementaire « Benno Bokk Yakaar » n’a pas perdu de temps. A peine élargi, Moustapha Diakhaté a annoncé une rencontre avec la presse en début de semaine prochaine. En effet, dans une note reçue par la rédaction, l’ancien pensionnaire de la prison de Rebeuss a informé qu’il fera face à la presse mardi dans l’après-midi dans un hôtel de la place.



Loin de se limiter à cela, l’ancien député s’est, aussi, exprimé sur les ondes de la Rfm. Et c’est pour dire qu’il ne compte pas reculer d’un seul iota. Au contraire, il est plus que déterminé à poursuivre son engagement politique : «je vais continuer mon combat qui est de lutter pour le pluralisme. Je vais également œuvrer pour la bonne marche de ce pays. Ce sont là mes combats. Je suis déterminé à rester dans l’arène politique», a-t-il, d’emblée, confié à nos confrères de la Rfm.



Poursuivant, il ajoute : «je ne serai pas allé en prison de peur de perdre le courage de combattre. Mon mentor en politique, Cheikh Anta Diop, disait que personne n’a le droit de se taire devant la persécution de son peuple. Et moi, je ne vais pas déroger à cette règle. Chaque Sénégalais doit veiller à ce que le pays aille de l’avant. Et moi, je m’inscris toujours dans cette logique et je garde encore cette volonté. Et d’ici mardi, les Sénégalais le sauront».





































































