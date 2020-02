Justin Trudeau à Dakar pour « consolider les relations de coopération multiformes »

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, est arrivé mardi soir pour une visite de trois jours au Sénégal.

Il a été accueilli par le ministre d’État, secrétaire général de la présidence de la République, Mahamad Boune Abdallah Dionne, à l’aéroport Blaise Diagne.



M. Trudeau effectue une visite officielle au Sénégal pour « consolider les relations de coopération multiformes » entre Dakar et Ottawa.



Cette visite d’une durée de trois jours intervient dans un « contexte particulier », 2020 étant déclarée « année du Canada au Sénégal », selon le Bulletin d’information gouvernementale (BIG, officiel).

Les deux pays entretiennent, depuis 1962, « d’étroites relations fondées notamment sur les valeurs communes de respect des libertés et de l’Etat de droit ainsi qu’une appartenance à la francophonie ».

Selon le BIG, les relations économiques entre Dakar et Ottawa « offrent un potentiel intéressant de croissance, notamment dans les secteurs des mines, de l’agriculture, du pétrole, du gaz, des énergies propres et du numérique ».

Une soixantaine de compagnies canadiennes sont aujourd’hui actives dans les domaines stratégiques de l’économie sénégalaise à l’instar du secteur minier, souligne-t-on.

Le BIB relève que les échanges commerciaux entre les deux pays s’établissaient à 60,7 millions $ CAD en 2018 (environ 27.282.405.722 FCFA).

Il signale que les entreprises canadiennes occupent une place stratégique dans différents secteurs, particulièrement le secteur aurifère.

Selon le BIG, « en 2020, les investissements canadiens au Sénégal dépasseront le milliard de dollars canadiens (environ 449.463.026.725 FCFA) ».

La structure souligne qu’afin de « mieux valoriser » les atouts dont dispose le Sénégal, l’Ambassade sénégalaise à Ottawa organise, chaque année, un forum économique au Canada. L’édition 2020 prévue au mois de juin 2020 sera organisée en partenariat avec la Province du Québec et sa Délégation Générale à Dakar.

Le BIG signale aussi que l’aide publique au développement, estimée à 1,3 milliard de dollars CAD (environ 452.162.647.000 FCFA) depuis 1962, « a significativement contribué aux efforts de lutte contre la pauvreté » au Sénégal.

Selon la même source, « entre 2017 et 2018, cette aide a atteint 87,82 millions de dollars CAD (environ 39.708.923.000 CFA), faisant du Canada le troisième bailleur de fonds bilatéral pour le Sénégal qui en est le premier bénéficiaire en Afrique de l’Ouest ».

Elle rappelle qu’en novembre 2013, les deux pays ont signé un cadre de responsabilité mutuelle en matière de coopération au développement.

Le Sénégal et le Canada entretiennent une coopération dans les domaines militaire, culturel, de la formation professionnelle, selon le BIG, notant qu’en 2018, il y avait 1430 étudiants sénégalais qui détenaient un permis valide pour étudier au Canada.

Le Bulletin signale que le Sénégal et le Québec sont liés par un Accord d’Entente et de Coopération au titre duquel, et chaque année, un lot de 52 bourses d’exemption est mis à la disposition du Sénégal.

En matière de formation professionnelle, le Québec est en partenariat avec le Sénégal dans le cadre de la mise en place des Instituts supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP), souligne-t-on.





















aps