KANEL- INSTALLATION DU MOUVEMENT AND DOLEL BASSIROU DIOMAYE FAYE (PREMIÈRES IMAGES)

Rédigé par Dakarposte le Mardi 23 Juillet 2024 à 16:06

Cette année, le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la jeunesse, des sports et de la culture a lancé le Programme National de Mobilisation des Jeunes et de leurs Groupements dans les activités agricoles, de lutte contre l'immigration clandestine et la dégradation de l'environnement.

C'est dans ce sillage que le GIE FEDEE MAMADOU BAYDI BILEL de Mme Rouguy Bocoum (voir article sur la Une de dakarposte) reçoit le mouvement AND DOLEL BASSIROU DIOMAYE FAYE à Kanel.



Les radars fureteurs de dakarposte, activés à Matam, précisément à Kanel, nous soufflent qu'une installation officielle de ce mouvement regroupant des partisans, proches, amis, militants, entre autres du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye y aura lieu dans les prochaines heures.



Nous postons les premières images !