KAOLACK : DES CANDIDATS SALUENT ’’LE BON DÉROULEMENT’’ DU SCRUTIN

Des candidats aux élections municipales et départementales ont salué le bon déroulement des opérations de vote à Kaolack après avoir accompli leur devoir citoyen.



Ils ont tous appelé la population à sortir et aller voter massivement dans la paix, a constaté l’APS.



’’Nous avons voté dans la paix. Et, nous appelons les populations à sortir voter dans la paix et dans la sérénité. Je salue la maturité des citoyens’’, a salué la tête de liste de la coalition MPD/ Liguey pour la mairie de Kaolack, Babacar Lo Ndiaye.



Modou Ndiaye Rahma candidat de la coalition Benno bokk yakaar (BBY, au pouvoir) à la mairie se dit confiant et impressionné par ’’la maturité des citoyens’’.



’’J’en rends grâce à Dieu. Nous souhaitons que les populations continuent à voter librement et sereinement et repartir chez eux. Actuellement, Dieu merci, le vote se déroule normalement. Nous sommes plus que confiants’’, a-t-il fait savoir.



’’D’après ce que j’ai vu, je suis très confiant. Si tout va bien, je vais gagner ces élections et bâtir Kaolack. Nous allons faire émerger Kaolack’’, a dit le candidat de la coalition ’’And Nawlé’’ pour la mairie, Serigne Mboup, après avoir rempli son droit civique à l’école Sengane Badiane de Touba Ndorong.



’’Le vote se déroule normalement à Kaolack. Nous souhaitons que cela continue ainsi. Il n’y a aucun incident à Kaolack et nous nous en félicitons’’, a-t-il dit.



’’Sur l’organisation matérielle, tout est en place. Le vote se déroule normalement. Et, nous prions que cela continue ainsi’’, a salué la tête de liste de ’’Jammi gox yi’’, Fadel Baro qui a rempli son droit civique à l’école Ibrahima Niass Baye à Médina Baye.



M. Mboup a appelé ’’la population à sortir et voter massivement’’, dénonçant ’’le blocage des cartes d’électeurs’’.



La tête de liste de la coalition Benno bokk yakaar pour le conseil départemental de Kaolack, Pape Demba Bitèye, a souligné qu’il n’y a pas de ’’grands problèmes’’ dans le déroulement du vote à Kaolack.



’’Je souhaite pour le reste de la journée que le calme et sérénité prévalent et qu’il n’y ait pas de problèmes. Nous saluons le climat de paix qui règne actuellement à Kaolack’’, a ajouté M. Bitèye après avoir rempli son droit civique à Kabatoki.



’’Nous invitons à la participation de tous. Que les citoyens sortent et aillent voter dans le calme et la discipline. Dieu merci, actuellement c’est le calme complet et nous souhaitons que cela continue’’, a réagi l’ancien premier ministre, Aminata Touré après avoir rempli son droit civique à l’école El Hadji Seck Faye de Kasnak.





























aps