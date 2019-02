KAOLACK : EL HADJ ISSA SALL PROMET DE DÉVELOPPER LE TRANSPORT MULTIMODAL

Le candidat du Parti pour l’unité et le rassemblement (PUR) El Hadj Issa Sall s’est engagé à réhabiliter le port de Kaolack pour développer le transport multimodal avec la renaissance promise du chemin de fer et la mise en place d’un réseau autoroutier plus ambitieux.







"Le port de Kaolack sera réhabilité pour lui permettre d’accueillir de grands navires comme au bon vieux temps des bonnes campagnes arachidières", a dit le leader du PUR jugeant qu’avec la concrétisation d’un tel projet les camions maliens n’auraient plus besoin d’aller jusqu’à Dakar.





Selon le candidat à l’élection présidentielle du 24 février, "ce projet est urgent à développer pour éviter que le port d’Abidjan ne devienne pas la destination préférée des transporteurs maliens".





El Hadji Issa Sall estime que la réhabilitation du port va permettre de développer également le transport multimodal à destination des pays de la sous-région dont Kaolack sera le point central de par sa position de ville carrefour.



En même temps que les chemins de fer, il promet de développer d’autres modes de transport de masse comme les Train express régionaux dont le nombre devra augmenter, le métro, etc.







"Des pays comme la Côte-d’Ivoire et le Maroc ont ces moyens de transport et pourquoi pas notre pays", a dit El Hadji Issa Salle qui souligne avoir "beaucoup d’ambition pour le Sénégal".









Pour lui, "la Senelec doit avoir les moyens d’alimenter de nombreux TER et non pas seulement deux comme c’est le cas actuellement suivant les aveux de son directeur général"





Le deuxième point développé par El Hadj Issa Sall est l’agriculture avec l’engagement fait de relancer la culture arachidière qui selon lui "atteignait il y a une quarantaine d’année des productions de plus d’un million 200 mille tonnes régulièrement".





Aujourd’hui que les tracteurs sont introduits dans le scteur, le Sénégal devait depuis longte