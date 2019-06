KAOLACK : LE NOUVEAU GOUVERNEUR INVITE LES POPULATION À RELEVER AVEC LUI "LE DÉFI DU DÉVELOPPEMENT"

Le nouveau gouverneur de Kaolack (centre) Alioune Badara Mbenge, a été installé dans ses fonctions lors d’une cérémonie officielle au cours de laquelle il a invité les populations à l’accompagner pour "relever le défi du développement" de la région.



"J’invite toute la population kaolackoise à m’accompagner pour relever le défi du développement de la région. Nous comptons sur vous car nous vous connaissons travailleurs, entreprenants et porteurs de dynamisme progressif pour vous avoir pratiqués et vus à l’œuvre", a-t-il déclaré.



M. Mbengue a été installé par le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, en remplacement d’Al Hassan Sall, désormais gouverneur de la région de Dakar.



Kaolack "a toujours joué un rôle énorme dans les réformes entreprises par l’Etat", selon son nouveau gouverneur. Il ajoute que les objectifs visés "ne pourront être atteints qu’au prix d’efforts, d’abnégation, de sacrifices et de don de soi qui ne sauraient écarter aucune fille et aucun fils de la région de Kaolack".



Selon le ministre de l’Intérieur, "la richesse des parcours et la diversité des postes qu’a eu à occuper M. Mbengue, "donnent une idée claire de l’étendue de ses compétences et sa bonne connaissance des affaires publiques."



Scientifique à la base, le nouveau gouverneur a fréquenté la Faculté des sciences puis celle de sciences juridiques et économiques où il a obtenu une maîtrise en sciences économiques, option gestion des entreprises en 1992, avant d’entrer à l’Ecole nationale d’administration et de la magistrature (ENAM), a signalé Aly Ngouille Ndiaye.



"En vous renouvelant encore sa confiance, le chef de l’Etat vous engage à relever les nombreux défis que présentent la région de Kaolack, qui est une région stratégique et un carrefour au plan national et sous-régional", a dit le ministre.



Le nouveau gouverneur de Kaolack vient de Louga où il occupait les mêmes fonctions.









