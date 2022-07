KAOLACK : SORTIE DE LA 40 ÈME PROMOTION DE L’ENSOA

Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a présidé, vendredi, la cérémonie de sortie de la 40 ème promotion de l’Ecole nationale des sous-officiers d’active (ENSOA), constituée de 74 élèves sous-officiers, a constaté l’APS.



’’Cette 40 ème promotion est constituée de 74 élèves sous-officiers dont 70 sénégalais et quatre stagiaires issus des pays amis que sont la Guinée Bissau, la République du Mali et la Côte -d’Ivoire", a fait savoir le commandant de l’ENSOA, le Colonel Badara Ndiaye, en présence du chef d’état major des Armées, Cheikh Wade, du gouverneur de Kaolack, Ousmane Kane, entre autres autorités.



’’Durant deux ans, ces sous-officiers ont suivi une formation organisée autour de l’acquisition d’aptitude morale, physique, intellectuelle et technique nécessaire à la tenue du premier emploi de sous-officiers ", a indiqué le colonel Badara Ndiaye, rappelant que six fémmes figurent dans cette 40 ème promotion de l’ENSOA.



La cérémonie était placée sous le thème : ’’Jeunes sergents, maillons importants de l’unité dans l’exercice du commandement".



Serge Bocar Faye est sorti major de la 40 ème promotion de l’ENSOA.



Le Sergent Ousmane Faye de la 26 ème promotion de l’ENSOA, disparu le 21 février 2011 en Casamance, est le parrain de ladite promotion.



"Jeunes Sergents de la 40 ème promotion, le courage, la solidarité et l’esprit de sacrifice, tels sont les principes moraux et les valeurs cardinales que vous devez vous approprier pour jouer pleinement votre rôle", a lancé le ministre des Forces armées, Sidiki KabA.



Il a invité les élèves sous-officiers à s’inspirer de leur parrain, ajoutant : ’’Vous devez puiser dans ce que vous avez de meilleurs pour convaincre et rassurer en faisant preuve en permanence d’une discipline sans faille et d’un engagement personnel à l’épreuve de toute contingence matérielle ou morale".



Il a rappelé que le sergent Ousmane Faye est né le 30 mai 1988 à Saint Louis (Nord).



Il a suivi son destin pour s’engager dans les Armées en intégrant la 26 ème promotion de l’Ensoa le 1 er septembre 2006.



A sa sortie d’école avec des brillants résultats, il est nommé à titre définitif au grade de Sergent le 1er août 2008 et affecté au troisième bataillon d’infanterie de 2008 à 2011.



Ousmane Faye sera très tôt remarqué pour ses qualités exceptionnelles de chef de groupe de combat.



Il obtient son brevet d’arme numéro 1 d’infanterie en 2010 et sera plus tard désigné pour entrer dans le 8 eme bataillon sénégalais au Darfour.



En attendant son déploiement au Soudan, il est engagé en opération intérieur où son destin devait s’accomplir. Le Sergent Ousmane Faye disparu le 21 février 2011 lors d’un accrochage avec les bandes armées au cours d’une opération de sécurisation en zone militaire numéro 5 (Casamance).











































aps