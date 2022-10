KARIM BENZEMA A RÉUSSI SON PREMIER MATCH APRÈS LE BALLON D'OR

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 20 Octobre 2022 à 01:18

Deux jours après avoir soulevé le premier Ballon d'Or de sa carrière et rejoint Kopa, Platini, Papin et Zidane au panthéon du football français, Karim Benzema a livré une superbe prestation sur la pelouse d'Elche. Sans le VAR, ses statistiques auraient pu être meilleures mais sur le terrain il fut à nouveau tout à la fois le meneur, l'inspirateur et le finisseur du Real Madrid.