KARIM BENZEMA BALLON D'OR 2022 : "J'AI GRANDI AVEC ÇA DANS MA TÊTE"

Ça ne pouvait être que lui. Zinédine Zidane. Ça ne pouvait être que le grand frère. Et c'est lui qui a remis le Ballon d'Or à Karim Benzema, lundi sur la scène du théâtre du Châtelet. De suspense, il n'y a pas eu. Il y a bien longtemps qu'il avait été éventé. Parce que Benzema avait fait le travail depuis belle lurette. Lundi soir, personne ne pouvait briser le rêve que le petit Karim avait fait dès ses premiers pas sur les terrains de Bron.



"C'est une fierté", a-t-il reconnu d'emblée. Visiblement ému, l'attaquant du Real Madrid a fendu l'armure et s'est replongé dans ses souvenirs : "Je repense à tout le travail fourni, je n'ai jamais lâché parce que c'était un rêve de gamin. J'ai grandi avec ça dans ma tête. Et les deux modèles de ma vie, Zizou et Ronaldo, m'ont donné de la motivation."



"Travail" et "ne rien lâcher" auront été les maîtres-mots de son discours de couronnement. Parce qu'à bientôt 35 ans - il les aura le 19 décembre prochain -, Benzema est un formidable message d'espoir et une sacrée raison d'y croire. Parce qu'il fut un temps, pas forcément si éloigné, où la récompense individuelle ultime ressemblait un mirage. Et puis, à force de travail et d'abnégation, l'international français y est parvenu. Comme Zizou. Comme Ronaldo, le Brésilien. Comme les copains du Real, Cristiano Ronaldo et Luka Modric.



Ce lundi soir, Benzema est devenu le cinquième Français sacré Ballon d'Or, après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinédine Zidane (1998). Il n'a pas boudé son plaisir, remerciant ses présidents marquants, Florentino Perez et Jean-Michel Aulas. Mais l'international français (97 sélections) n'a pas oublié de souligner les périodes de doute qui l'ont poussé à passer la surmultipliée et mettre les bouchées doubles. "Il y a eu des moments plus difficiles pour moi. Des périodes où, par exemple, je n'étais pas en sélection. Je travaillais beaucoup aux entraînements et mon entraîneur me disait de conserver ma joie de jouer et, qu'un jour, je gagnerais ce trophée-là. Je suis fier de mon parcours. Et, comme je l'ai dit, ç'a été difficile, a-t-il martelé. Pour mes parents, pour ma famille… Mais ça n'a fait que me renforcer mentalement."



Meilleur buteur du dernier championnat d'Espagne, vainqueur de la Liga, de la Ligue des champions et de la Ligue des Nations, Karim Benzema a toujours été un numéro 9 dans un corps de 10. Celui qui marque, mais aime faire plaisir aux autres. Celui qui prend. Et offre. Au soir de son plus bel accomplissement personnel, Benzema, une nouvelle fois, n'a pas oublié les copains : "Ce Ballon d'Or est individuel, mais ça reste une récompense collective : c'est le Ballon d'Or du peuple."





























Eurosports