KARIM BENZEMA (REAL MADRID) REMPORTE LE BALLON D'OR 2022, PREMIER FRANÇAIS DEPUIS ZINEDINE ZIDANE

Dans sa chambre du centre de formation de Tola-Vologe, tapissée de posters du Brésilien Ronaldo, le gamin de Bron en rêvait nuit et jour. Il aura fallu s'armer de patience, souvent dans l'ombre de ceux qui prenait la lumière à sa place. Ce lundi 17 octobre est son jour : Karim Benzema est l'incontestable Ballon d'Or 2022. A 34 ans, il devient le cinquième français, le premier depuis Zinedine Zidane en 1998, à soulever la plus belle et la plus prestigieuse des récompenses individuelles. L'attaquant du Real Madrid, auteur d'une saison exceptionnelle, devance Sadio Mané (Liverpool) et Kevin De Bruyne (Manchester City). Kylian Mbappé (PSG) a pris la 6e place.



Son sacre est indiscutable et le Madrilène avait tué tout suspense en planant sur la dernière édition de la Ligue des champions comme seul Cristiano Ronaldo l'avait fait avant lui. Il lui aura fallu justement attendre le départ du Portugais en 2018 pour occuper la place que mérite son talent, la première. Désormais chef de file de l'armada madrilène, KB9 a flirté avec les honneurs l'an dernier (4e au palmarès) avant de connaître la consécration à un âge où le commun des mortels décline. Lui n'a jamais été aussi fort et devient le deuxième Ballon d'Or le plus âgé de l'histoire derrière Sir Stanley Matthews.