KÉDOUGOU : UN RESSORTISSANT DE LA GUINÉE ARRÊTÉ POUR TRAFIC DE DROGUE

L’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) du Sénégal a déclaré lundi avoir arrêté à Bantaco (sud-est) un ressortissant guinéen âgé de 34 ans, en possession de drogue et d’une importante quantité de produits pharmaceutiques.



L’homme arrêté dans ce village situé dans la région de Kédougou a été placé en détention préventive pour des faits présumés de trafic de drogue et d’exercice illégal de la profession de pharmacien, selon l’OCRTIS.



La brigade de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants à Kédougou affirme qu’il était en possession de 200 comprimés de Tramadol (une substance interdite, qui agit chimiquement sur le psychisme) et d’une importante quantité d’anti-inflammatoires et d’antalgiques, lors de son arrestation.



Ces substances ‘’mettent en danger la vie des populations’’ lorsqu’elles sont commercialisées sans autorisation préalable des services de santé, a dit un agent de ladite brigade, sous le sceau de l’anonymat.



Le prévenu a été placé sous mandat de dépôt, selon la même source.







































aps