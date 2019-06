KENYA-SÉNÉGAL SERA SIFFLÉ PAR L’EGYPTIEN GEHAD GRISHA

L’arbitre égyptien Gehad Grisha, suspendu en mai dernier pour 6 mois avant d’être gracié par la Confédération africaine de football (CAF), a été désigné pour officier le match Kenya-Sénégal prévu lundi pour le compte de la dernière journée du groupe C de l’édition 2019 de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).



L’arbitre égyptien, international depuis 2008, avait été suspendu en mai dernier pour six mois après la finale aller de la Ligue africaine des champions entre le Wydad de Casablanca et l’Espérance de Tunis, sa prestation à l’occasion de cette rencontre ayant été considérée comme une "performance faible".





Gehad Grisha avait été sévèrement critiqué ’’pour l’ensemble de ses œuvres’’ sur ce match par la Fédération royale marocaine de football (FRMF).



Cette dernière avait demandé dans une correspondance à la CAF des sanctions après la manche aller de cette finale de la LDC africaine jouée à Rabat (Maroc) et qui s’était soldée par un nul 1-1. L’arbitre égyptien avait ensuite été gracié par la CAF.



Pour la rencontre de ce lundi contre le Kenya, l’Egyptien ayant officié lors de la coupe du monde 2018, sera assisté par ses compatriotes Abouelregal Mahmoud et Ahmed Hassan Taba.



Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions, s’exprimant au cours d’une conférence de presse, dimanche, avait jugé "catastrophique" l’arbitrage du Zambien Janny Sikwazwe qui a officié lors de Sénégal-Algérie (0-1) de jeudi dernier.



Contre le Kenya, l’équipe du Sénégal a besoin d’un résultat positif (victoire ou nul) pour prendre la deuxième place du groupe et se qualifier pour les huitièmes de finale de la CAN 2019 (21 juin au 19 juillet).











