KING FAHD PALACE HÔTEL- Les précisions de la Direction Générale

COMMUNIQUÉ DU KING FAHD PALACE HÔTEL



Depuis quelques semaines, un groupe d'anciens employés du King Fahd Palace fait le tour des médias pour dénigrer l'établissement, sous prétexte qu'ils ont été victimes de licenciements abusifs et qu'ils n'ont pas bénéficié de la priorité d'embauche, après l'épidémie de Covid-19.



Le King Fahd Palace, dans sa volonté de transparence et dans son souci de faire connaître la vérité, tient à rappeler qu'aucune irrégularité n'a entaché la procédure de licenciement pour motif économique et que la question de la priorité d'embauche est caduque.



1. Les 76 employés concernés par la mesure, qui s'avérait alors nécessaire, ont été informés de leurs licenciements par la Direction des Ressources humaines. Certains ayant refusé de récupérer leur lettre de licenciement et de répondre à des appels téléphoniques, ont reçu des rappels par SMS. Nous tenons donc à préciser que, contrairement à ce que certains affirment, aucun licenciement n'a été signifié par SMS.



2. Les licenciements pour motif économique sont intervenus après la mise en œuvre d'alternatives, comme le chômage technique, justement dans le but de préserver des emplois. Mais, la crise ayant perduré, le King Fahd Palace, à l'instar de nombreux autres employeurs au Sénégal et à travers le monde, a été contraint de se séparer d'une partie de son personnel.



3. Conformément à la législation du travail et aux modalités prévues par la loi, le King Fahd Palace a procédé au paiement de l'intégralité des droits des agents concernés.

4. Pour ce qui est de la priorité d'embauche, ces 76 agents, contrairement à ce qu'ils affirment, ne peuvent plus s'en prévaloir. En effet, cette disposition couvre une durée de deux ans après la date du licenciement. Par conséquent, depuis le 1er mars 2023, le King Fahd Palace n'est plus soumis à aucune obligation les concernant. Néanmoins, l'établissement n'est pas opposé à la réintégration de certains profils dès lors qu'ils correspondent à ses besoins. Le cas échéant, le King Fahd Palace serait disposé à en discuter dans la sérénité et le respect.



5. Le King Fahd Palace déplore qu'un collectif, actionné par des gens tapis dans l'ombre, donne dans la désinformation et tombe dans l'indignation sélective alors que plusieurs hôtels ont licencié de nombreux travailleurs depuis la crise sanitaire et la guerre en Ukraine.



Voilà la réalité des faits.



LA DIRECTION GÉNÉRALE DU KING FAHD PALACE