KLOPP (LIVERPOOL) : MANCHESTER UNITED A EU PLUS DE PENALTIES EN DEUX ANS QUE MOI EN CINQ ANS"

Il ne faut plus en douter. La plus grande rivalité du Royaume, un tantinet moins exacerbée ces dernières années en raison de l'écart de performances entre les deux clubs, est en passe de retrouver toute sa force. Ce lundi, la défaite de Liverpool sur la pelouse de Southampton (1-0) a laissé les Reds à portée de tir de leur pire ennemi, Manchester United. Et alors qu'un duel entre les deux clubs les plus titrés d'Angleterre se dessine peut-être, Jürgen Klopp ne s'est pas privé pour souffler sur les braises.



Après ce revers, qui a marqué un véritable coup d'arrêt pour le club de la Mersey, le manager des Scousers s'en est pris à l'arbitrage… sous-entendant même que le rival mancunien est bien plus avantagé par les hommes au sifflet. Pour étayer son propos, le coach allemand s'est appuyé sur plusieurs actions litigieuses. A commencer par la main de Jack Stephens dans la surface des Saints, après un tir de Georginio Wijnaldum, qui n'a pas été sanctionnée avec l'assistance du VAR.





"Ça ressemblait à un penalty évident, a-t-il assuré après la rencontre, dans des propos relayés par The Athletic. Je me suis tourné vers le 4e arbitre et j'ai demandé si cette action serait vérifiée. Il m'a répondu : 'Nous l'avons déjà vérifiée, pas de penalty.'" Le technicien allemand n'a pas franchement apprécié, non plus, qu'un contact entre Sadio Mané et Kyle Walker-Peters dans la zone de vérité n'ait pas poussé l'homme au sifflet à désigner le point de penalty.



POGBA AVAIT OBTENU UN PENALTY LITIGIEUX

"Si quelqu'un disait que Sadio Mané est un plongeur, ce serait la plus grosse blague du monde, a-t-il lâché au micro de Sky Sport. D'autres équipes auraient eu un penalty." Et pour ne pas laisser la moindre place au doute, Klopp a précisé le fond de sa pensée. "Je ne suis pas sûr que ce qu'a fait André Marriner avec Sadio Mané ce soir soit correct, a-t-il lâché. Manchester United a eu plus de penalties en deux ans que moi en cinq ans et demi. Mais bon, nous n'avons aucune excuse pour ce match."



Vendredi dernier, Paul Pogba avait obtenu un penalty litigieux lors d'un match opposant Manchester United à Aston Villa. Transformé par Bruno Fernandes, il avait permis aux Red Devils de s'imposer dans la polémique. Visiblement, Jürgen Klopp n'a toujours pas digéré.